Dünyanın ilk kitlesel yok oluşunun nedeni küresel ısınma

Yeni bir araştırmaya göre, Dünya'nın ilk büyük kitlesel yok oluşunu yanardağ püskürmelerinin yol açtığı iklim değişikliği tetikledi.

Olağan dışı çok sayıda türün aynı anda ya da sınırlı bir zaman dilimi içinde ortadan kalktığı dünya tarihi dönemlerine kitlesel yok oluş deniyor.

Bu yok oluşlar, dünya üzerinde bulunan çok sayıda canlı türünün neslinin tükenmesine ve yeryüzünden silinmesine neden oluyor.

Bilim insanları daha önce, yaklaşık 450 milyon yıl önce meydana gelen kitlesel yok oluşun, buz çağının sonlanmasıyla birlikte deniz seviyelerinin yükselmesi ve okyanuslardaki oksijen oranının düşmesi ile bağlantılı olabileceğini düşünüyordu.

Ancak yeni araştırma, yanardağ püskürmelerinin gezegeni ısıtmaya ve okyanuslarda canlıların boğulmasıyla sonuçlanan oksijensizleşmeye yetecek kadar karbondioksit saldığını gösteriyor.

Çalışmaya liderlik eden araştırmacılardan Hull Üniversitesi profesörü David Bond, bu süreci bir kutu kolanın gazlılığıyla karşılaştırarak açıkladı.

Bond, "Eğer kola buzdolabındaysa güzel ve gazlı kalır, çünkü karbondioksitteki gaz da sıvı içinde kalır. Fakat eğer kolayı, dışarıda güneş vuran bir masada bırakırsanız ve gerçekten ısınırsa, bu gaz hızlıca sıvıdan hızla ayrışır ve elinizde gazı kaçmış bir kola kalır." dedi.

VOLKANİK AKTİVİTELERE KANIT

Profesör Bond ve Kanada Jeolojik Araştırma kurumundan Dr. Stephen Grasby, İskoçya'nın güneyindeki küçük bir akarsudan topladıkları Ordovisiyen dönemine ait kayaç örneklerinin, ısıtıldığında bol miktarda civa saldığını tespit etti. Bu durum o dönemde volkanik püskürmelerin gerçekleştiğini ortaya çıkardı.

Ayrıca kayaçlardan salınan molibden ve uradyum da o dönemdeki okyanusların oksijensiz kaldığını gösteriyor.