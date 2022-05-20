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    Dünyanın ilk uçan yarış aracı: Airspeeder Mk3

    Avustralya'daki bir şirket tarafından üretilen, dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabası 'Airspeeder MK3', yarışlara katılacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 14:20
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    Dünyanın ilk uçan yarış aracı: Airspeeder Mk3

    Avustralya merkezli bir firma, ''AirspeederMk3' adlı dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabasını geçtiğimiz yıl tanıtmıştı.

    Alauda Racing isimli şirket tarafından geliştirilmekte olan Airspeeder Mk3, gelecekteki hava yarışlarına katılmaya hazırlanıyor.

    Geliştirilen iki prototipi uçuran şirket, 300 metrelik kısa pistte 50 metre yüksekliğe ve 155 km/sa hıza ulaşmayı başarmıştı.

    Örümcekten esinlenerek üretilmiş gövdeye sahip olan Airspeeder Mk3 ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz.

    İlk uçan yarış aracı: Airspeeder Mk3- YOUTUBE

    airspeeder

    airspeeder

    Airspeeder

    Airspeeder

    Airspeeder

    airspeeder


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