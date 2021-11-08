Dünyanın ilk uçan yarış aracı Airspeeder Mk3 havalandı

Avustralya'daki bir şirket tarafından üretilen, dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabası 'Airspeeder MK3', drag yarışına katıldı.

Son zamanlarda uçan arabalara yatırım yapan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Avustralya merkezli bir firma, ''Airspeeder' Mk3' adlı dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabasını geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı.

Alauda Racing isimli şirket tarafından geliştirilmekte olan Airspeeder Mk3, bu kez bir drag yarışı yaptı.

Geliştirilen iki prototipi uçuran şirket, 300 metrelik kısa pistte 50 metre yüksekliğe ve 155 km/sa hıza ulaşmayı başardı.

İlk uçan yarış aracı Airspeeder Mk3 havalandı - VİDEO

YARIŞLARA KATILACAK

Airspeeder Mk3, bu yıl içerisinde düzenlenecek olan EXA isimli yarış serisine de katılacak. Ancak, şimdilik yarışın kuralları ya da yapısı ile ilgili herhangi bir bilgi yok.

EXA, hem dünyanın ilk uçuş yarışı hem de ilk "ekipli" uçuş yarışı olma özelliği taşıyor. Yani bu araçlar, aynı diğer motor sporlarında olduğu gibi pite girebilecek.

Pit ekibi içerisinde bulunan mühendisler, aracın bataryasını değiştirecek ya da gerekli tamirleri yapacak.

Dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen Airspeeder Mk3, sadece 130 kilogram ağırlığa sahip ve 80 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Bu da aracı, geleceğin yarışlarına hazırlıklı hale getiriyor.

500 METRE YÜKSELİYOR

Ayrıca, motorlarından 430 bg güç üretebilen araç, 0-100 km/sa hızlanmasını 2.8 saniyede tamamlayabiliyor. Henüz azami hızı açıklanmayan araç 500 metre yüksekliğe çıkabiliyor.

Karbon fiber gövdeye sahip olan Airspeeder Mk3, ilerleyen dönemlerde ise bugün milyonlarca hayranı olan F1 yarışlarının havadaki versiyonu haline gelecek.