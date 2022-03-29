Dünya'nın merkezinden gelen gizemli sinyaller keşfedildi

Bilim insanları, Dünya'nın merkezinde 7 yıllık döngü halinde salınan ilginç manyetik dalgalar tespit etti.

Dünya'nın çekirdeği katı bir iç katmana ve sıvı metalden oluşan bir dış katmana ev sahipliği yapıyor.

Sıcak merkez ve nispeten soğuk dış katman arasındaki sıcaklık farkı, sıvıdaki konveksiyon akımlarını harekete geçiriyor ve yüklü parçacıkların hareketi de gezegenin manyetik alanını meydana getiriyor.

Bilim insanları, Dünya'nın merkezinde 7 yıllık döngü halinde salınan ilginç manyetik dalgalar tespit etmeyi başardı.

Dünya'nın çekirdeğinden gelen söz konusu dalgalar, bilim insanlarının gezegenimizin derinliklerinde neler olup bittiğini anlamalarına yardımcı olabilir.

22 YILI KAPSAYAN VERİLER İNCELENDİ

Uydulardan ve yeryüzündeki gözlemevlerinden gelen verileri kullanan bilim insanları, 1999 ve 2021 arasında Dünya'nın jeomanyetik alanını analiz etti.

Araştırmacılar, çekirdeğin Ekvator bölgesini saran manyetik alanın düzenli olarak dalgalandığını keşfetti. Bu dalgalanmalar her 7 yılda bir tekrarlanıyor ve yılda yaklaşık 1500 kilometre hızla ekvator çevresinde batıya doğru sürükleniyor.

Nispeten küçük olmalarına rağmen bu dalgaların incelenmesi, Dünya'nın iç çekirdeğini anlamamıza yardımcı olabilir.

Dünya’nın manyetizmasının anlaşılması gezegende canlılığın varlığını koruması için oldukça önemli. Çünkü Dünya üzerinde yaşam olması için manyetik alan şart.

Gezegeni saran manyetik alan, atmosferin korunmasında çok önemli bir rol oynuyor. Örneğin Güneş'ten Dünya'ya gelen radyoaktif parçacıklar manyetosfer engeline takılarak yüzeye ulaşamıyor.