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    Dünya'nın yeni Mini Ay'ı, gezegenimizi terk ediyor

    Geçici bir süre de olsa Dünya'nın yörüngesine giren '2020 SO' adlı gök cismi, uzayın derinliklerinde doğru yol alacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 10:22
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    Dünya'nın yeni Mini Ay'ı, gezegenimizi terk ediyor

    Bilim insanları, Dünya'ya yaklaşmakta olan "2020 SO" isimli bir gök cisminin yörünge simülasyonunu oluşturmuş ve henüz ne olduğu belli olmayan cismin, yörüngemize girip Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı olabileceği belirtilmişti.

    Bilim dünyası tarafından 'Mini Ay' olarak da adlandırılan cisim, geçtiğimiz kasım ayında Dünya'nın yörüngesine girmişti.

    UZAKLAŞMAYA BAŞLADI

    Dün gezegenimize en yakın geçişini gerçekleştiren cisim, yeni bir rotaya girdi. Cisim bu rotadaki yolculuğu ile Dünya'dan uzaklaşmaya başladı. Başka bir deyişle Dünya'nın 'Mini Ay'ı gezegenimizi sonsuza dek terk etmek üzere.

    2020so

    Yeni cismin, Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2 Centaur roketinin gövdesi olabileceği de ifade ediliyor. Ancak bunu kanıtlar nitelikte henüz bir bilgi yok.

    Bilim insanlarına göre 2020 SO, gezegenimiz için herhangi bir tehdit oluşturmayacak.

    Dünya nın yeni Mini Ay ı, gezegenimizi terk ediyor #2

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