Dünya'ya çarpma riski en yüksek göktaşı belli oldu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) araştırmacıları, Dünya'ya çarpma riski en yüksek göktaşını tespit etti.

Avrupa Uzay Ajansı, gezegene çarpma riski bulunan ve Dünya'nın yakınında olan gök cisimlerinin listesini tutuyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) görevli araştırmacılar, Dünya'ya en fazla çarpma riski bulunan göktaşını açıkladı.

28 Ağustos 2021'de tespit edilen ve 2021 QM1 adı verilen göktaşı, 1302 nesnenin bulunduğu risk listesinde ilk sıradada yer alıyor.

EN YÜKSEK RİSK 2052 YILINDA

2021 QM1, listenin başında olmasına rağmen çok az bir risk teşkil ediyor. Söz konusu göktaşının en yüksek risk taşıdığı tarih, 2 Nisan 2052 olarak belirlendi. Ancak bu tarihte de cismin Dünya'ya çarpma olasılığı 3 bin 322'de bir.

Üstelik bilim insanları, çapı yaklaşık 50 metre olan göktaşının çarpışma durumunda bile çok fazla zarara neden olmayacağını söylüyor.