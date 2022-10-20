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    Dünya'ya oldukça yakın olan tehlikeli bir göktaşı hızlandı

    Dünya için 'potansiyel tehlike' olark nitelendirilen Phaethon adlı göktaşının hızını artırdığı belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:40
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    Dünya'ya oldukça yakın olan tehlikeli bir göktaşı hızlandı

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

    NASA, Dünya'nın 193 milyon kilometre yakınına gelen her nesneyi "Dünya'ya yakın cisim" olarak tanımlarken, 7,5 milyon kilometre yakınındaki her şey de "potansiyel olarak tehlikeli" kategorisine alınıyor.

    Dünyadan 750 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve  potansiyel olarak tehlikeli nitelendirilen bir göktaşının her yıl daha hızlı dönmeye başladığı açıklandı.

    Phaethon adlı gök cismi, tek bir dönüşünü yaklaşık 3.6 saatte tamamlıyor, ancak yeni bulgular, bu sürenin her yıl dört milisaniyede kısaldığını gösteriyor.

    Dünya ya oldukça yakın olan tehlikeli bir göktaşı hızlandı #1

    2017'de yakından geçmişti

    Phaethon, Dünya'ya en yakın geçişini 2017'de gerçekleştirdi.  Dünyaya 6,4 milyon kilometre kadar yaklaşan göktaşının, 2093'te Dünya’ya doğru tekrar yola çıkması bekleniyor.

    Uzmanlar ayrıca, 5 km genişliğindeki cismin, dinozorları yok eden bir gök cismi olan Chicxulub'un yarısı büyüklüğünde olduğunu belirtti.

    Dünya ya oldukça yakın olan tehlikeli bir göktaşı hızlandı #2


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