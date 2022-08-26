Dünya'ya yakın suyla kaplı bir gezegen keşfedildi

Dünya'nın sadece 100 ışık yılı uzağında, yüzeyi suyla kaplı bir gezegen tespit edildi.

Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

Uluslararası bir astronom ekibi, TOI-1452 b olarak adlandırılan yeni bir öte gezegen tespit etti.

Yüzeyi suyla kaplı

Dünya'dan sadece 100 ışık yılı uzaklıktaki bir ikili sistemde küçük bir yıldızın yörüngesinde dönen gezegen, Dünya'dan biraz daha büyük ve ağır görünüyor ve yüzeyinin suyla kaplı olduğu düşünülüyor.

Gezegen, cüce yıldızının yörüngesini 11 günde tamamlıyor ve bu da suyun sıvı, donmuş ve buhar halinde bulunmasının beklendiği yaşanabilir bölgede olmasını sağlıyor.

Gezegen, göreceli yakınlığı ve özellikleri göz önüne alındığında, gelecekte James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakından incelenebilir ve barındırdığı sırlar ortaya çıkartılabilir.