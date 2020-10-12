Dünya'ya yaklaşan gök cisminin eski bir roket parçasına ait olabileceği açıklandı

Dünya'ya yaklaştığı eylül ayında keşfedilen gök cisminin göktaşı değil, 54 yıl önce Ay görevinde kullanılan bir roket parçası olabileceği bildirildi.

Geçtiğimiz haftalarda, 2020 QG diye bilinen bir göktaşının Dünya'dan daha önce görülmemiş bir yakınlıktan geçtiğini belirten NASA, söz konusu göktaşının Hint Okyanusu'nun güneyinden sadece 2 bin 945 kilometre yüksekten geçerek uzaklaştığını duyurmuştu.

Hawaii'deki bir teleskop, geçen ay gizemli bir cismin daha Dünya'ya yaklaştığını keşfetmişti. Cisim, hemen Uluslararası Astronomi Birliği Küçük Gezegen Merkezi'nin Güneş sistemindeki asteroit ve kuyruklu yıldızlar listesine eklenmişti

ROKET PARÇASI OLABİLİR

NASA'nın önde gelen göktaşı uzmanlarından Paul Chodas, "2020 SO" adlı gök cisminin, ajansın 1966 yılında Surveyor 2 aracını Ay'a taşıyan Centaur roketinin parçası olduğunu öne sürdü.

Surveyor 2, motorlarından birindeki ateşleme sorunu nedeniyle yumuşak iniş yapmak yerine Ay yüzeyine çarpmıştı.

Centaur roketi ise Ay'ı pas geçerek planlandığı gibi Güneş'in yörüngesinde hurdaya çıkmış ve bir daha görülmemişti.

Gök bilimciler "2020 SO" ismi verilen cismin kasım ortasında gezegenin çekim alanına gireceğini, 4 ay kadar Dünya'nın yeni "Mini Ay"ı olabileceği açıklamıştı.

HAREKETİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Paul Chodas'ın dikkatini çeken şey ise, "2020 SO" isimli cismin Güneş etrafındaki yakın dairesel yörüngesinin Dünya'nınkine çok benzemesi oldu.

Bunun bir göktaşı için sıra dışı bir durum olduğu, cismin Dünya ile aynı düzlemde bulunmasının ve gezegene asteroid standartlarının altında, saatte 2 bin 400 kilometre hızla yaklaşmasının da göktaşı olma ihtimalini düşürdüğü belirtildi.