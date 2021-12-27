Dünya'ya yılbaşı hediyesi: Otobüs büyüklüğündeki göktaşı yaklaşıyor

NASA verilerine göre, otobüs büyüklüğündeki bir göktaşı 6 Ocak'ta Dünya'nın yakınından geçecek.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Yeni bir açıklama yayınlayan NASA, otobüs büyüklüğündeki dev bir göktaşının Dünya'ya doğru yaklaştığını duyurdu.

Açıklanan veriler, söz konusu göktaşının 6 Ocak 2022'de Dünya'nın yaklaşık 7 milyon 400 bin kilometre yakınından geçeceğini gösteriyor.

TEHLİKE OLUŞTURMAYACAK

İlk kez 2014'te keşfedilen 2014 YE15 adlı göktaşı, Dünya'yla Merkür arasında Güneş yörüngesinde hareket eden Aten asteroitleri adlı grubun bir üyesi. Çapı kabaca 12 metre olan asteroidin bir tehdit oluşturmayacağı belirtildi.

NASA, büyüklüğü 150 metreyi aşan ve Dünya'ya en fazla 7,5 milyon kilometre mesafede olan nesneleri "potansiyel tehlike" kabul ediyor.

Örneğin 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki göktaşı, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi yaratmıştı.

Bölgenin 15 ila 20 kilometre üzerinde patlayan göktaşı, bir şok dalgası yaratarak binaların pencerelerinin patlamasına neden olmuş ve olayda 1500 kişi yaralanmıştı.