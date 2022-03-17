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    Dünya'yı tehdit eden mikro plastikler her yere yayıldı

    Norveçli bilim insanları, vahşi yaşamı ve insanların sağlığını tehdit eden mikro plastiklerin nehirler aracılığı ile Arktik denizlerine kadar ulaştığını tespit etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 11:34
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    Dünya'yı tehdit eden mikro plastikler her yere yayıldı

    Son yıllarda dünya üzerinde plastik kullanımı oldukça artmış durumda. Ancak bu durum, doğaya zarar verdiği gibi yaşamı da tehdit ediyor.

    Mikro plastikler, 5 mm'den daha küçük plastik parçacıklara deniyor ve bu parçacıklar nedeniyle özellikle deniz yaşamı ciddi şekilde etkilenebiliyor.

    Son araştırmalar, Avrupa nehirlerinden gelen mikro plastiklerin Arktik denizlerine doğru yol aldığını gösterdi.

    HER YERE YAYILDI

    NTV'de yer alan habere göre; giysi liflerinden, araba lastiklerinden, kozmetiklerden ve daha birçok kaynaktan gelen bu küçük plastik parçacıklar, Everest Dağı'nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegende bulundu.

    Dünya yı tehdit eden mikro plastikler her yere yayıldı #1

    Bununla birilikte, insanların mikro plastikleri yiyecek ve su yoluyla tükettiği ve onları soluduğu biliniyor.

    Mikro plastiklerin vahşi hayata zarar verdiği belirlenirken, laboratuvar deneylerinde insan hücrelerine olan kötü etkisi gözlemlenmişti.

    AVRUPA'DAN ARKTİK OKYANUSU'NA YAYILDI

    Norveç Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden Mats Huserbråten tarafından yönetilen yeni bir çalışma, Arktik Okyanusu, Kuzey Denizleri ve Baffin Körfezi'ndeki mkroplastiklerin Avrupa'dan yayıldığını ortaya koydu.

    Araştırmacılar, Arktik ekosisteminin sağlığının tehlikeye girmemesi için daha iyi atık yönetiminin gerekli olduğu konusunda uyardı:

    Dünya yı tehdit eden mikro plastikler her yere yayıldı #2

    mikrplastik


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