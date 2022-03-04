Dünya'yı yutacak büyüklükteki dev Güneş lekesi görüntülendi

Hawaii'deki yer tabanlı yeni nesil Inouye Teleskobu, dev Güneş lekesini görüntülemeyi başardı.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları ve lekeleri de yakından takip ediyor.

İlk bilimsel gözlemlerine geçtiğimiz şubat ayında başlayan Hawaii'deki yer tabanlı yeni nesil Inouye Teleskobu, Dünya'yı yutabilecek bir büyüklüğe sahip Güneş lekesini görüntüledi.

ABD Ulusal Güneş Gözlemevi, teleskobun kaydettiği yeni görüntüyü bu hafta Twitter adresinden paylaştı. Görüntüye eşlik eden açıklamada, Güneş lekesinin Dünya’yı çevreleyecek kadar büyük olduğu vurgulandı.

DAHA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRSELLER GELECEK

Aynı zamanda dünyanın en büyük Güneş teleskobu olan Inouye, daha önce hiç görülmemiş düzeyde ayrıntılı ve yüksek çözünürlüklü gözlemler sunmaya hazırlanıyor.

Teleskop sayesinde araştırmacılar, Dünya’yı ve yörüngedeki uyduları etkileyebilecek Güneş fırtınalarını ve yıldızdaki diğer olayları inceleyebilecek.

Güneş lekeleri, yıldızın fotosfer diye de bilinen ve genellikle ışık küre diye anılan en dış katmanında meydana geliyor.

Bu lekelerin sıcaklığı, çevresiyle karşılaştırıldığında daha düşük olduğu için teleskop gözlemlerinde karanlık lekeler halinde görünüyor.

