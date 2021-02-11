Düz Dünya'yı savunanları uzaya göndermek için kampanya başlatıldı

Marc Gauld isimli bir vatandaş, düz Dünya fikrini savunanları uzaya göndermek ve bu komplo teorisini çürütmek için yeni bir kampanya başlattı.

Düz Dünya modeli, Dünya'nın şeklinin bir düzlem veya daire (disk) olarak algılandığı oldukça eski bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

Eski tarihlerdeki inanışlara göre ortaya çıkan düz Dünya komplo teorisine, günümüzde bile binlerce insan inanıyor.

Bu kişiler, başta NASA olmak üzere tüm bilim dünyasının milyarlarca dolar harcayarak halkı Dünya'nın şekli konusunda kandırdığını öne sürüyor.

Dünya'nın düz olduğuna yönelik komplo teorilerinden bıktığını ifade eden Marc Gauld isimli bir İskoç vatandaş, bu teorisyenleri gezegenin geoit şeklinde (kutuplardan basık bir küre) olduğuna ikna etmek için yeni bir kampanya başlattı.

DÜZ DÜNYA LİDERLERİNDEN BİRİNİ UZAYA GÖNDERECEK

Gauld, düz Dünyacı diye bilinen bu kişilerin liderlerinden birini uzaya göndermek için kolları sıvadı.

Gauld, bu kişilerin bir düz Dünya savunucusunun uzaya çıkarılmasıyla birlikte ısrarlı iddialarından vazgeçeceğini düşünüyor.





İnternet üzerinden fon toplama platformu Gofundme'de kampanya başlatan Gauld, düz Dünyacıların liderlerinden birinin, toplanan para sayesinde uzaya gönderilmesini ve o kişinin geri döndüğünde Dünya'nın yuvarlak olduğunu takipçilerine anlatmasını istiyor.

TOPLANAN PARA ÇOK AZ

Öte yandan Gauld'un, bu hedefini gerçekleştirmek için daha fazla çabalaması gerekiyor. Çünkü toplamda 250 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 400 bin TL) toplamayı hedefleyen kampanyacı, şimdilin yalnızca 155 sterlin toplayabildi.

İlk uçuş görevini bu yıl içinde başlatmak istediğini söyleyen Gauld, Elon Musk ve Richard Branson'ın ekipleriyle iletişime geçtiğini ve bir cevap beklediğini söylüyor.



