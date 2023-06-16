Düzenleme kabul edildi! Akıllı telefonlarda çıkarılabilir bataryalar geri dönüyor Avrupa Parlamentosu, akıllı telefon bataryalarının çıkarılabilir olmasını zorunlu kılan düzenlemeyi kabul etti.

Yıllar önce piyasaya sürülen akıllı telefonlarda, kullanıcıları oldukça memnun eden bir özellik vardı: Çıkarılabilir bataryalar.

Günümüzde ise artık birçok telefon üreticisi, tasarım olarak gömülü bataryaları tercih ediyor.

Yakın zamanda tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarda USB Type-C şarj bağlantı noktalarını zorunlu hale getiren Avrupa Birliği (AB), şimdi de bataryalara el atıyor.

Batarya düzenlemesi kabul edildi

Avrupa Parlamentosu, akıllı telefon bataryalarının çıkarılabilir olmasını zorunlu kılan düzenlemeyi kabul etti.

Oylamanın sonuçlanmasıyla, akıllı telefon sektörü için yeni bir dönem başlayacak. Artık üreticiler, bataryaların çıkarılabilir olmasını ve kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebilmesini sağlamak zorunda kalacak.

Yeni değişiklik; Apple, Google ve Samsung gibi popülerakıllı telefon üreticilerinin pek de hoşuna gitmeyecek.

Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmiyor. Düzenleme yürürlüğe girdikten 3,5 yıl sonra geçerli olacak. Kısacası, çıkarılabilir bataryalı telefonları görmek için önümüzde daha birkaç yıl var.