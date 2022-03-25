e-Devlet, geçen yıl 3 milyar kez ziyaret edildi

e-Devlet, geçen yıl 3 milyar kez ziyaret edildi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'in 2021 yılı içinde 3 milyar kez ziyaret edildiğini söyledi.

Devlet hizmetlerini, kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak kullanıcılarına sunan e-Devlet platformu, yeni kullanıcılarıyla ve hizmetleriyle büyümeye devam ediyor.

11 Eylül 2020'de 50 milyona ulaşan e-Devlet Kapısı'na, bir yıllık süre boyunca 8.8 milyon yeni kullanıcı katıldı ve bu sayı 58.8 milyona kadar yükseldi.

2021'DE ZİYARETÇİ SAYISI 3 MİLYARI AŞTI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'in 2021 yılı içinde 3 milyar kez ziyaret edildiğini açıkladı.

2008 yılında açıldığında 20 hizmeti bulunan e- Devlet'in şimdi dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Koç, "Bugüne geldiğimizde 6 bin 400 hizmet vermeye başladık. Açıldığımız yıl sadece 5 bin kullanıcımız vardı. Şu anda 58,8 milyon kullanıcımız var.

Geçen sene bir rekora imza attık. Tabii bunda koronavirüsün de etkisi vardı. Geçen sene 3 milyar kez e-Devlet sistemine giriş oldu.

Bakın 3 milyar kez vatandaşımız herhangi bir kamu kurumuna gitmek yerine oturduğu yerden 7/24 hizmetini alabilmiş oldu.

Hedefimiz bu sayıların artırılması ve bütün işlemleri e-Devlet üzerinden yapabilmeniz." ifadelerini kullandı.