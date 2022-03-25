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    e-Devlet, geçen yıl 3 milyar kez ziyaret edildi

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'in 2021 yılı içinde 3 milyar kez ziyaret edildiğini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.03.2022 - 10:57
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    e-Devlet, geçen yıl 3 milyar kez ziyaret edildi

    Devlet hizmetlerini, kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak kullanıcılarına sunan e-Devlet platformu, yeni kullanıcılarıyla ve hizmetleriyle büyümeye devam ediyor.

    11 Eylül 2020'de 50 milyona ulaşan e-Devlet Kapısı'na, bir yıllık süre boyunca 8.8 milyon yeni kullanıcı katıldı ve bu sayı 58.8 milyona kadar yükseldi.

    2021'DE ZİYARETÇİ SAYISI 3 MİLYARI AŞTI

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'in 2021 yılı içinde 3 milyar kez ziyaret edildiğini açıkladı.

    2008 yılında açıldığında 20 hizmeti bulunan e- Devlet'in şimdi dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Koç, "Bugüne geldiğimizde 6 bin 400 hizmet vermeye başladık. Açıldığımız yıl sadece 5 bin kullanıcımız vardı. Şu anda 58,8 milyon kullanıcımız var.

    Geçen sene bir rekora imza attık. Tabii bunda koronavirüsün de etkisi vardı. Geçen sene 3 milyar kez e-Devlet sistemine giriş oldu.

    Bakın 3 milyar kez vatandaşımız herhangi bir kamu kurumuna gitmek yerine oturduğu yerden 7/24 hizmetini alabilmiş oldu.

    Hedefimiz bu sayıların artırılması ve bütün işlemleri e-Devlet üzerinden yapabilmeniz." ifadelerini kullandı.

    edevlet


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