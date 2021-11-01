e-Devlet'in hedefi 60 milyon kayıtlı kullanıcı

e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının gelecek yıl 60 milyona, buradan sunulan hizmet sayısının da 6 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

Devlet hizmetlerini, kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak kullanıcılarına sunan e-Devlet platformu, yeni kullanıcılarıyla ve hizmetleriyle büyümeye devam ediyor.

11 Eylül 2020'de 50 milyona ulaşan e-Devlet Kapısı'na, aradan bir yıl bile geçmeden 5 milyon yeni kullanıcı katıldı ve bu sayı geçtiğimiz haziran ayında 55 milyona çıktı.

HEDEF 60 MİLYON

e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısının 2021 sonu itibarıyla 57 milyonu bulması öngörülürken, gelecek yıl bu rakamın 60 milyon kişiye çıkması amaçlanıyor.

Yıl sonu itibarıyla e-Devlet'ten sunulan hizmet sayısının 6 bin 100 olarak gerçekleşmesi tahmin edilirken, bunun 2022'de 6 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

16-74 yaş aralığında bulunan bireyler içerisinde e-Devlet hizmetlerinden yararlananların oranının bu yıl yüzde 58,9 olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, bunun gelecek yıl yüzde 60'a çıkarılması planlanıyor.

Buradaki hizmetlerden memnuniyet oranının da gelecek yıl yüzde 99 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.