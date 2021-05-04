eBay, kripto paralarla ödeme kabul etmeyi düşünüyor

ABD merkezli e-ticaret devi eBay, kripto paraları ödeme yöntemi olarak incelediklerini açıkladı.

Son dönemlerde bazı büyük firmaların kripto para birimlerine yatırım yapması sonrası Bitcoin ve benzer kripto paralarda hareketlilik yaşanıyor.

Geçtiğimiz ay kripto para ile ödeme kabul etmeye başlayacağını duyuran ödeme platformu PayPal'den sonra bir adım da e-ticaret devi eBay'den geldi. ABD merkezli şirket, kripto parayı ödeme yöntemi olarak incelediklerini açıkladı.

Perakende devi, kripto paralar ile ödeme yapılabilmesi için incelemelerinin sürdüğünü bunu bir yöntem olarak ele alabileceklerini belirtti.

NFT PAZARINA DA GİRECEK

eBay İcra Kurulu Başkanı Jamie Iannone, ayrıca şirketin bir eşi daha bulunmayan dijital varlıklar olan NFT'ler (non-fungible token) üzerinde de araştırma yaptığını ve bu alana da girmenin yollarını aradığını açıkladı.



