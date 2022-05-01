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    Economist: Elon Musk, kamusal alanı yeniden dizayn etmek istiyor

    Amerikalı milyarder girişimcinin, sosyal medya platformunun sahibi olması konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 17:27
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    Economist: Elon Musk, kamusal alanı yeniden dizayn etmek istiyor

    Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, dünyanın gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

    Londra merkezli The Economist dergisi, Musk'ın Twitter üzerinde elde ettiği hakimiyetin ardındaki niyeti yazdı.

    Musk'ın hedefi kamusal alan dizaynı

    Elon Musk'ın kamusal alanı yeniden tasarlamak istediği belirtilen yazıda, "Dünyanın en tanınmış mühendisi, kendisine çözmesi gereken başka büyük bir problem verdi." ifadesi kullanıldı.

    Sosyal medya alanındaki Facebook, Instagram ve TikTok gibi rakipleriyle kıyaslandığında Twitter'ın "önemsiz şey" olarak kaldığı, ancak konunun önemli olduğu vurgulandı.

    "Kısıtlamalar dayatmak yerine farklı bir yoldan gitmek istiyor"

    Siyasilerin ve uzmanların uğrak yeri Twitter'ın, politik atmosfere önemli etkisi olduğu, Musk'ın bunu  "dijital kamusal alan" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

    Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler sosyal medya platformları için yeni kurallar öngörürken, Amerikalı milyarderin yeni kısıtlamalar dayatmak yerine mevcut tedbirleri kaldırarak farklı bir yoldan gitmek istediğine dikkat çekildi.

    Economist: Elon Musk, kamusal alanı yeniden dizayn etmek istiyor #1

    Konuyla ilgili yazıda şöyle denildi:

    "Eli tam olarak serbest değil"

    "Diğer büyük sosyal ağların operatörleri bu deneyimi ilgiyle takip edecek. Tutkulu bir mühendis olan Musk, düşük performanslı teknolojileri alıp onları geliştirmeyi seviyor.

    Daha da önemlisi, bir kullanıcının hangi tweetleri göreceğine karar veren Twitter'ın öneri algoritmasının herkese açık olması gerektiğini düşünüyor. Musk'ın eli tam olarak serbest olmayacak. Avustralya, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan, teknoloji düzenlemesi üzerinde çalışıyor.

    "Burada Musk'ın kuralları uygulanmayacak"

    Kıdemli bir AB yetkilisi olan Thierry Breton, 'Burada Musk'ın kuralları uygulanmayacak' dedi.

    Musk'ın kişiliği büyük bir risk oluşturuyor. O; zeki, azimli ve çalışkan. Ancak, mal sahibi olduğunda, yeni konumunu kendi saplantılarını sürdürmek için kullanmanın cazibesine direnip direnemeyeceği hakkında sorular ortaya çıkacak.

    Economist: Elon Musk, kamusal alanı yeniden dizayn etmek istiyor #2

    "Reformlarını uygulayabilir ve kendi hesabını dondurabilir"

    Musk yeni kurallar koyabilir, ancak onları uygulamada hiçbir rol oynamadığı görülmeli.

    Kullanıcıları 'dijital kamusal alanın' tarafsız bir koruyucusu olacağına gerçekten ikna etmek istiyorsa, reformlarını uygulayabilir ve ardından kendi hesabını dondurabilir."

    Economist: Elon Musk, kamusal alanı yeniden dizayn etmek istiyor #3


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