eFootball 2022'nin tam sürüm güncellemesi yayınlandı

eFootball 2022'nin yoğun eleştiri almasının ardından harekete geçen KONAMI, oyunu tamamen yenileyen güncellemeyi kullanıma sundu.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer, geçen yıl eFootball 2022 adıyla ücretsiz olarak yayınlandı.

Yayınlanmasından kısa bir süre sonra yoğun eleştiri almaya başlayan eFootball 2022, daha çıkışından bir gün geçmeden Steam'in en kötü oyunları listesinde zirveye yerleşti.

Ardından KONAMI, oyundaki tüm sorunların büyük güncelleme ile çözüleceğini açıklamış, ancak bu güncelleme sürekli olarak ertelenmişti.

eFootball 2022 güncellemesi yayında

Aylardır demo oyun gibi kullanıma sunulan eFootball 2022'nin tam güncellemesi PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows ve Steam üzerinden erişime açıldı.

Güncelleme ile gelen tüm yenliklere göz atmak için, aşağıdaki bağlantıdan KONAMI'nin ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.