Efsane medya oynatıcısı Winamp geri dönüyor

Bir zamanların efsane medya oynatıcısı Winamp, yenilenen tasarımıyla çok yakında kullanıcılarla buluşacak.

Sevdiği şarkıları müzik akış platformlarından dinlemek yerine bilgisayarına indiren neslin popüler oynatma aracı Winamp, yıllar önceki popülerliğini günümüzde yitirmiş durumda.

Teknolojinin gelişmesi ve online platformların artmasıyla popülerliğini kaybeden Winamp, yenilenen tasarımıyla müzik piyasasına yeniden hakim olmak istiyor.

Web sitesi baştan son yenilenen ve artık yeni bir logoya sahip Winamp, iddialara göre Spotify benzeri bir müzik dinleme platformu olacak.





"BÜYÜK BİR ŞEYLER OLUYOR"

Winamp’ın web sitesinde, kullanıcıları "Büyük bir şeyler oluyor. Yeni nesil için Winamp'ı inşa ediyoruz. Winamp sadece güncellenmekle kalmadı, tamamen yeniden düzenlendi. Yeni Winamp, nerede olursanız olun sizi müziğine bağlayacak." mesajı karşılıyor.

Bu da akıllara Spotify benzeri bir müzik akış platformunu getiriyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yok.

1997’de hizmet veremeye başlayan ve 2013 yılında durdurulan Winamp'ın eski sürümleri, halihazırda indirilip kullanılabiliyor.