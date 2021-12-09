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    Efsane oyun God of War PC'ye geliyor: İşte sistem gereksinimleri

    Efsane oyun God of War PC'ye geliyor: İşte sistem gereksinimleri

    Sony'nin PlayStation efsanesi God of War, artık bilgisayarlarda da oynanabilecek. Steam'de listelenen oyunun sistem gereksinimleri ve fiyatı haberimizde.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 16:40
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    Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde, video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

    Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Sony, efsane PlayStation oyunlarını bilgisayarlara getirmek için kolları sıvadı.

    2018’de PlayStation'a özel çıkışının ardından bütün dünyada büyük yankı uyandıran God Of War, çok yakında PC kullanıcılarıyla buluşacak.

    STEAM'DE LİSTELENDİ

    Sony'nin resmi Steam hesabında 329 TL'lik bir ön sipariş fiyatıyla listelenen God of War, 14 Ocak 2022 tarihinde Steam üzerinden erişime açılacak.

    god of war

    GOD OF WAR PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    Oyunun PC'de oyunseverlerle buluşmasına haftalar kala Sony, God of War PC sistem gereksinimlerini açıkladı.

    Gerçek 4K çözünürlüğü de destekleyecek oyun, ayrıca 21:9 geniş ekranlarda sorunsuz çalışacak ve NVIDIA’nın DLSS ve Reflex özelliklerine sahip olacak.

    God of War sistem gereksinimleri - Minimum:

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1809)
    • İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 3 1200
    • RAM: 8 GB DDR
    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 960 (4 GB) ya da AMD R9 290X (4 GB)
    • Depolama: 70 GB HDD

    God of War sistem gereksinimleri - Önerilen:

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1809)
    • İşlemci: Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 2400 G
    • RAM: 8 GB DDR
    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) ya da AMD RX 570 (4 GB)
    • Depolama: 70 GB SSD

    GOD OF WAR

    god of war pc

    god of war pc

    god of war pc

    god of war pc

    god of war pc

    god of war pc

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