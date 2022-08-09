Petrol
97.95
1.35%
Euro
18.3798
0.45%
Dolar
17.9508
0.01%
Altın
1.032
0.13%
Borsa
2773
0.00%
Bitcoin
419.517
-3.10%
BTXN Coin
7.53
-2.46%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Ehliyetsiz kullanılabilen uçan otomobil: Jetson One

    İsveçli Jetson Aero, 92 bin dolardan satışa sunduğu uçan otomobilleri alıcılarına teslim ediyor. Üstelik bu hava aracını kullanabilmek için herhangi bir ehliyet şartı aranmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 15:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ehliyetsiz kullanılabilen uçan otomobil: Jetson One

    Elektrikli otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim, uçan arabalar olacak. Pek çok şirket, şimdiden kendi uçan otomobillerini geliştirebilmek için dev yatırımlar yapıyor.

    Bu şirketlerden biri olan İsveçli Jetson Aero, Jetson One adlı kişisel bir uçan otomobil geliştirdi ve geçtiğimiz yıl 92 bin dolar karşılığında satışa sundu.

    Jetson Aero, 92 bin dolardan satışa sunduğu uçan otomobillerin teslimatlarına da başladı.

    Ehliyet gerekmiyor

    ABD düzenlemeleri sayesinde, Jetson One ile uçmak için ehliyet veya pilot lisansı gerekmiyor.

    eVTOL (dikey olarak inip kalkabilen) Jetson One uçan otomobil, düzenlemeler gereği kentsel alanlarda ve havaalanı yakınlarında kullanılamıyor.

    Uçan otomobil Jetson One - VİDEO

    jetson one

    Jetson One özellikleri

    Tek kişilik uçan otomobil Jetson One, hafif alüminyum ve karbon fiber malzemeden yapıldı.

    86 kilogram ağırlığındaki aracın, 118 beygir gücündeki motoru sayesinde saatte 101 kilometre hız yapabileceği aktarıldı.

    Jetson Aero, aracın yaklaşık 20 dakika boyunca hava kalabildiğini ve ABD'de ultra hafif bir uçak olarak sınıflandırıldığını aktardı.

    Uçan otomobilin adı, 1960’larda gösterilmeye başlanan ve dünya genelinde çok sevilen “Jetgiller” Jetsons ailesinden esinleniyor.

    jetson one

    jetson one

    jetson one

    jetson one


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devinden yeni yatırım projesi!
    BTCPrime

    Elektrikli araba devinden yeni yatırım projesi!

    Çılgın Sayısal Loto 8 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar..
    Yaşam

    Çılgın Sayısal Loto 8 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar..

    Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
    Gündem

    Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Görüş Bildir