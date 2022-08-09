Ehliyetsiz kullanılabilen uçan otomobil: Jetson One

İsveçli Jetson Aero, 92 bin dolardan satışa sunduğu uçan otomobilleri alıcılarına teslim ediyor. Üstelik bu hava aracını kullanabilmek için herhangi bir ehliyet şartı aranmıyor.

Elektrikli otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim, uçan arabalar olacak. Pek çok şirket, şimdiden kendi uçan otomobillerini geliştirebilmek için dev yatırımlar yapıyor.

Bu şirketlerden biri olan İsveçli Jetson Aero, Jetson One adlı kişisel bir uçan otomobil geliştirdi ve geçtiğimiz yıl 92 bin dolar karşılığında satışa sundu.

Jetson Aero, 92 bin dolardan satışa sunduğu uçan otomobillerin teslimatlarına da başladı.

Ehliyet gerekmiyor

ABD düzenlemeleri sayesinde, Jetson One ile uçmak için ehliyet veya pilot lisansı gerekmiyor.

eVTOL (dikey olarak inip kalkabilen) Jetson One uçan otomobil, düzenlemeler gereği kentsel alanlarda ve havaalanı yakınlarında kullanılamıyor.

Uçan otomobil Jetson One - VİDEO



Jetson One özellikleri

Tek kişilik uçan otomobil Jetson One, hafif alüminyum ve karbon fiber malzemeden yapıldı.

86 kilogram ağırlığındaki aracın, 118 beygir gücündeki motoru sayesinde saatte 101 kilometre hız yapabileceği aktarıldı.

Jetson Aero, aracın yaklaşık 20 dakika boyunca hava kalabildiğini ve ABD'de ultra hafif bir uçak olarak sınıflandırıldığını aktardı.

Uçan otomobilin adı, 1960’larda gösterilmeye başlanan ve dünya genelinde çok sevilen “Jetgiller” Jetsons ailesinden esinleniyor.