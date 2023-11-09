Ekim ayında sıcaklık rekoru kırıldı! 2023, şimdiye kadarki en sıcak yıl olacak Geçen ay, resmi olarak bugüne kadarki en sıcak ekim ayıydı ve tahminciler, 2023'ün tarihteki en sıcak yıl olacağının "neredeyse kesin" olduğunu söylüyor.

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Veriler, geçen ayın dünyanın şimdiye kadarki en sıcak ekim ayı olduğunu ortaya çıkardı.

AB iklim değişikliği kurumu Copernicus, yüzey hava sıcaklıklarının ekim ayı için ortalama 15,3°C ile 1991-2020 ortalamasının 0,85°C üzerine çıktığını açıkladı.

Bu, şimdiye kadarki en sıcak haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarının ardından üst üste böyle bir rekorun kırıldığı dördüncü ay oldu.,

2023 en sıcak yıl olacak

Uzmanlar, 2023'ün tarihteki en sıcak yıl olacağının neredeyse kesin olduğunu söylüyor.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, konuyla ilgili şunları söyledi:

2023'ün kaydedilen en sıcak yıl olacağını ve şu anda sanayi öncesi ortalamanın 1,43°C üzerinde olduğunu neredeyse kesinlikle söyleyebiliriz.

Copernicus, küresel hava durumunu izlemek için dünyanın dört bir yanındaki uydulardan, gemilerden, uçaklardan ve hava istasyonlarından alınan milyarlarca ölçümü kullanıyor.

Kayıtları, Ekim 2023'ün, bir önceki en sıcak ekim ayından 0,4°C daha sıcak olduğunu gösteriyor.

Yıl başından ekim ayına kadar, küresel ortalama sıcaklık, 1850-1900 sanayi öncesi ortalamanın 1,43°C üzerinde ölçülerek, kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

2016'nın rekoru kırılıyor

Bu aynı zamanda şu anda en sıcak yıl rekorunu elinde bulunduran 2016'nın 10 aylık ortalamasından 0,1°C daha yüksek.

Deniz sıcaklıkları da yükseliyor

Geçen ay kavurucu olan yalnızca havadaki sıcaklıklar değildi. Ekim ayı için ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,79°C oldu ve bu, ekim ayı için kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Ekim, aynı zamanda Antarktika'daki deniz buzu miktarının ortalamanın yüzde 11 altında bir aylık değerle rekor düzeyde düşük kaldığı art arda altıncı ay oldu.

Kuzey Kutup Denizi'ndeki buzul miktarı ekim ayında yedinci en düşük değerine ulaştı ve ortalamanın yüzde 12 altında gerçekleşti.

Dahası, geçen ay Avrupa'nın büyük bölümünde yağışlar ortalamanın üzerindeydi; Babet Fırtınası kuzey Avrupa'yı vururken, Aline Fırtınası Portekiz'e ve İspanya'ya şiddetli yağmur ve su baskını getirdi.

Avrupa'nın ötesinde, Kuzey Amerika'nın güneybatısı, Arap Yarımadası'nın bazı kısımları, Orta Asya ve Sibirya bölgeleri, güneydoğu Çin, Brezilya, Yeni Zelanda ve güney Afrika bölgeleri de dahil olmak üzere birçok bölgede ortalamanın üzerinde yağış görüldü.

Buna karşılık, ABD'nin güneyi, Meksika'nın bazı kesimleri ve Avustralya'nın çoğunda hava ortalamanın üzerinde kuraktı.