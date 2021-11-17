Ekimde en çok indirilen 10 PlayStation oyunu

Ekimde en çok indirilen 10 PlayStation oyunu

PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin, Ekim 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklendi. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli.

Ekim ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. FIFA 22'nin zirveyi bırakmadığı listeye gelin daha yakından bakalım.

EKİMDE EN ÇOK İNDİRİLEN 10 OYUN - PS5

FIFA 22

Far Cry 6

Back 4 Blood

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Kena: Bridge of Spirits

Alan Wake Remastered

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Diablo II: Resurrected

Riders Republic

EKİMDE EN ÇOK İNDİRİLEN 10 OYUN - PS4