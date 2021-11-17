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- Ekimde en çok indirilen 10 PlayStation oyunu
Ekimde en çok indirilen 10 PlayStation oyunu
PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin, Ekim 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.
- Haber Merkezi
- 17.11.2021 - 09:52
- Güncelleme : 17.11.2021 - 10:13
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklendi. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli.
Ekim ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. FIFA 22'nin zirveyi bırakmadığı listeye gelin daha yakından bakalım.
EKİMDE EN ÇOK İNDİRİLEN 10 OYUN - PS5
- FIFA 22
- Far Cry 6
- Back 4 Blood
- Marvel’s Guardians of the Galaxy
- Kena: Bridge of Spirits
- Alan Wake Remastered
- The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
- Diablo II: Resurrected
- Riders Republic
EKİMDE EN ÇOK İNDİRİLEN 10 OYUN - PS4
- FIFA 22
- Far Cry 6
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Red Dead Redemption 2
- Assassin’s Creed IV Black Flag
- Need for Speed Heat
- Gang Beasts
- CarX Drift Racing Online