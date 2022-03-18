Ekran kartı fiyatları mart ayında düşüşte

Kripto paraların etkisiyle fiyatların artışa geçtiği ekran kartı pazarı, mart ayında düşüş eğiliminde.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Kripto para madencileri, yeni ekran kartlarında yaşanan kıtlığın ve yüksek fiyat artışının en büyük sorumlusu olarak kabul ediliyor.

FİYATLAR DÜŞMEYE BAŞLADI

Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başlıyor.

Yapılan pazar araştırmaları, ekran kartlarında mart ayında belirli bir miktar düşüş yaşandığını gösteriyor.

Mart ayının ilk iki haftasında, şubat ayına göre fiyatlarda yüzde 9 civarında bir düşüş gözlemlendi. Bazı modellerde bu düşüş yizde 20 seviyelerine kadar çıkabiliyor.

Örneğin Radeon RX 5500 XT ekran kartları, yüzde 20 civarında fiyat düşüşü yaşarken, Radeon RX 5700 ekran kartında ise yüzde 16'lık bir düşüş kaydedildi.

Nvidia tarafında ise düşüşler oldukça az. GeForce RTX 2080 Super yüzde 1.6 düşüş yaşarken, RTX 3060 ekran kartlarının yüzde 5-6 arasında düştüğü görülüyor.

Ocak ayı ile beraber yüzde 40 oranında değer kaybeden Etherum, ekran kartı fiyatlarına da yön veriyor.

Ekran kartı pazarında tüm bu gelişmeler yaşansa da ülkemizdeki yüksek dolar kuru nedeniyle ucuz ekran kartı bulmak neredeyse imkansız.