Ekran kartı fiyatları, normal seviyelere düşebilir

Kripto paraların etkisiyle fiyatların artışa geçtiği ekran kartı pazarı, yakında eski günlerine geri dönebilir.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Kripto para madencileri, yeni ekran kartlarında yaşanan kıtlığın ve yüksek fiyat artışının en büyük sorumlusu olarak kabul ediliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, her dört ekran kartından biri madencilik için kullanılıyor.

FİYATLAR DÜŞMEYE BAŞLADI

Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başlıyor.

3Dcenter.org tarafından paylaşılan bilgilere göre, uzun bir aradan sonra RX 60xx ve RTX 30xx serisi kartların fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

Nvidia RTX 30xx serisi ocak ayı itibari ile yüzde 13 oranında gerilerken, AMD tarafında ise yüzde 11'lik bir düşüş gözlemlendi.

Madenciler tarafından en çok tercih edilen Ethereum'da büyük bir değer kaybı yaşanıyor. Ocak ayı ile beraber yüzde 40 oranında değer kaybeden Etherum, ekran kartı piyasasını da etkiliyor.

Ekran kartı pazarında tüm bu gelişmeler yaşansa da ülkemizdeki yüksek dolar kuru nedeniyle ucuz ekran kartı bulmak oldukça zor.