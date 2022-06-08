Ekran kartı fiyatları normale dönmeye başladı

Gelen bilgilere göre, pek çok AMD ve Nvidia grafik kartı şu anda önerilen fiyatlara düştü.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başlıyor.

Fiyatlar düşüşe geçti

Corsair CEO’su Andy Paul, ekran kartı konusunda olumlu hamleler gördüklerini ve 2022’nin ikinci yarısında fiyatların düşme eğilimi göstereceğini söylemişti. Paul'un bu tahmini yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı.

Satış verileri incelendiğinde, mayıs ayında mevcut nesil RTX 3000 ve RX 6000 grafik kartları için fiyatların, nisan ayında perakendecilerin istediklerine kıyasla ortalama yüzde 15 düştüğü belirtiliyor.

Rapora göre, mevcut nesil ekran kartlarının yarısından biraz fazlası şu anda önerilen veya daha düşük fiyatlara sahip. RDNA 2 seçeneklerinde yalnızca RX 6800 ve 6800 XT önerilen fiyatların üzerinde satılıyor.

Ne yazık ki, çoğu Nvidia RTX 3000 grafik kartı hala tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde. RTX 3050'den RTX 3080 10GB'a kadar olan modellerin fiyatları ortalama yüzde 20 oranında arttı. Ancak, bu kartların fiyatları bir önceki aya göre hala daha düşük bir noktada.

Mart ayının ilk iki haftasında, şubat ayına göre fiyatlarda yüzde 9 civarında bir düşüş gözlemlenmişti. Bazı modellerde bu düşüş yizde 20 seviyelerine kadar çıkabiliyor.

En büyük gösterge olan çıkış fiyatı ve sokak fiyatları arasındaki oran ise en düşük seviyelere geldi.

Geçen yıl aralık ayında yüzde 80-90 arasında seyreden bu fark, nisan ayıyla birlikte yüzde 20 seviyelerine kadar düşmüştü.