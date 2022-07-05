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    Ekran kartı fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 57 düştü

    Ekran kartı fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 57 düştü

    Yapılan pazar araştırmasına göre, NVIDIA ve AMD ekran kartı fiyatları yılın başından bu yana yüzde 57 düşüş gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 11:51
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    Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

    Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı stoklarını da eritiyor. Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başladı.

    Ekran kartı fiyatları yüzde 57 düştü

    Yapılan pazar araştırmasına göre, NVIDIA ve AMD ekran kartı fiyatları yılın başından bu yana yüzde 57 değer kaybetti.

    Uzun bir süre çıkış fiyatının çok üzerinde seyreden fiyatlar, yavaş yavaş bu seviyelerin altına inmeye başladı.

    Ekran kartı fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 57 düştü #1

    İkinci el ekran kartı pazarında ise haziran ayı içerisinde yüzde 14 düşüş kaydedildi. Özellikle RTX 3000 ve Radeon 6000 ekran kartlarının fiyatlarında yüzde 7 civarında bir düşüş yaşandı.

    Uzmanlar, 2022 yılı içerisinde eskisi gibi bir stok sıkıntısı veya fiyat artışı beklemediklerini söylüyor.

    Kripto pazarındaki düşüş ise önümüzdeki günlerde ekran kartı fiyatlarını daha da aşağılara çekebilir. Ancak, ülkemizdeki döviz kuru nedeniyle fiyat düşüşünü hissetmemiz biraz zor görünüyor.


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