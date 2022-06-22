Ekran kartı fiyatlarındaki düşüş devam ediyor

Gelen bilgilere göre, pek çok AMD ve Nvidia grafik kartı şu anda önerilen fiyatların altına düştü.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başlıyor.

Fiyatlar düşmeye devam ediyor

Corsair CEO’su Andy Paul, ekran kartı konusunda olumlu hamleler gördüklerini ve 2022’nin ikinci yarısında fiyatların düşme eğilimi göstereceğini söylemişti. Paul'un bu tahmini yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı.

3DCenter’dan gelen yeni bir rapora göre, ekran kartı fiyatları düşmeye devam ediyor. Rapora göre Nvidia GeForce RTX 30 ekran kartları, tavsiye edilen satış fiyatından yalnızca yüzde 2 daha pahalı olarak satılıyor.

AMD’nin Radeon RX 6000 serisi ise tavsiye edilen satış fiyatında yüzde 6 daha ucuza alıcı buluyor.

GeForce RTX 30 ailesi, hala tavsiye edilen satış fiyatının üstünde olsa da RTX 3070 ve RTX 3080 gibi ekran kartları, tavsiye edilen satış fiyatının altına düştü.

Öte yandan, dünya genelinde ekran kartları stoklarının yeniden normale döndüğü gelen bilgiler arasında.

Kripto pazarındaki düşüş ise önümüzdeki günlerde ekran kartı fiyatlarını daha da aşağılara çekebilir.