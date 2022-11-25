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    Ekran kartı pazarı son 13 yılın en düşük seviyesinde

    Ekran kartı sevkiyatları yıllık bazda yüzde 25 düşerek son 13 yılın en kötü performansını sergiledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 10:40
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    Ekran kartı pazarı son 13 yılın en düşük seviyesinde

    Son yıllarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşamıştı.

    Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı stoklarını da eritiyor. Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar düzeldi, ancak şimdi de talepler ciddi oranda düştü.

    Ekran kartı pazarı alarm veriyor

    Özellikle kripto paraların büyük düşüş yaşamasıyla birlikte ekran kartlarına olan talep azaldı. Ekran kartı sevkiyatları yıllık bazda yüzde 25 düşerek son 13 yılın en kötü performansını sergiledi.

    Masaüstü ekran kartları yüzde 15,43, dizüstü bilgisayar GPU’ları ise yüzde 30 seviyesinde düşüş yaşadı.

    Ekran kartı pazarı son 13 yılın en düşük seviyesinde #1

    AMD’nin toplam pazar payı yüzde 8.5 azalırken, NVIDIA ise satışlarda yüzde 1.87'lik bir düşüş yaşadı. Öte yandan Intel, pazar payını yüzde 10,3 artırmayı başardı. Analistler dördüncü çeyrekte de düşüşün devam etmesini bekliyor.


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