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    Ekran kartlarındaki yüksek fiyat bu yıl da devam edecek

    Piyasada satışa sürülen ekran kartı sayısı artmış olsa da fiyatlar düşmüyor. Uzmanlar, yüksek fiyatların 2022'de de devam edeceğini söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 12:20
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    Ekran kartlarındaki yüksek fiyat bu yıl da devam edecek

    Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

    Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

    Kripto para madencileri, yeni ekran kartlarında yaşanan kıtlığın ve yüksek fiyat artışının en büyük sorumlusu olarak kabul ediliyor ve her dört ekran kartından biri madencilik için kullanılıyor.

    FİYATLAR BU YIL DA DÜŞMEYECEK

    2021 yılının Haziran ayında, grafik kartı fiyatlarının kademeli olarak düşebileceğini gösteren olumlu raporlar yayınlanmasına rağmen beklenen olmadı. Piyasada satışa sürülen ekran kartı sayısı artmış olsa da fiyatlar düşmedi.

    Alman medya kuruluşu 3DCenter'ın son raporu, yüksek fiyatların 2022'de de devam edeceğini gösteriyor.

    Ekran kartlarındaki yüksek fiyat bu yıl da devam edecek #1

    AMD kartlar hafif bir düşüş görse de Nvidia fiyatları neredeyse hiç değişmedi. Her iki üreticinin ekran kartlarının ortalama fiyatları, tavsiye edilen satış fiyatlarının neredeyse iki katı.

    ÇİP KRİZİNİN DE ETKİSİ VAR

    Son zamanlarda yaşanan çip tedarik sorunları da fiyatların yükselmesine neden oluyor. Piyasaya sürülen sıfır ekran kartları, dakikalar içinde tükenerek karaborsaya düşüyor.


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