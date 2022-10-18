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    El Salvador, Bitcoin'e yatırdığı paranın yüzde 57'sini kaybetti

    Bitcoin’i yasal olarak kabul eden El Salvador'da kayıplar sürüyor. Ülke, Bitcoin'e yatırdığı paranın yarısından fazlasını eritti.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 14:10
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    El Salvador, Bitcoin'e yatırdığı paranın yüzde 57'sini kaybetti

    Orta Amerika ülkesi olan El Salvador, geçtiğimiz yıl oldukça konuşulan bir karara imza atmış ve Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul ederek tarihe geçmişti.

    Maaşların Bitcoin ile ödenmesi için çalışmalar yürüten ve 3 BTC karşılığında oturma izni vermeye başlayan El Salvador, daha sonra ise yüz milyonlarca dolar değerinde Bitcoin satın almıştı.

    Yatırılan paranın çoğu eridi

    El Salvador, kripto paraların düşüşe geçmesiyle birlikte büyük bir zarara uğradı ve yaptığı yatırımın yüzde 57'sini kaybetti.

    El Salvador’un elinde 2 bin 381 adet Bitcoin bulunuyor ve bunlar için harcanan para 107 milyon 155 bin dolar seviyesinde. Bu Bitcoin’lerin günümüzdeki değeri ise 46 milyon 461 bin dolara denk geliyor.

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