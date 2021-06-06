El Salvador, Bitcoin'i ulusal para olarak kabul edecek

El Salvador, Bitcoin'i ulusal para olarak kabul edecek

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i ulusal para olarak kabul edecek ilk ülke olmak için çalışmalara başladı.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimi olarak dikkat çekiyor.

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke kripto paralar hakkında yeni düzelemeler üzerinde çalışırken, Orta Amerika ülkesi olan El Salvador'un çok başka planları var.

BITCOIN, RESMİ PARA BİRİMİ OLACAK

El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul edecek ilk ülke olmak için çalışmalara başladığını duyurdu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin ile ülkenin modern finansal altyapısını inşa etmek için dijital cüzdan şirketi Strike ile ortak olduklarını açıkladı.

Bitcoin’i ülkesinde ulusal para haline getirmek için önümüzdeki hafta bir yasa tasarısı sunacağını açıklayan başkan Bukele, El Salvador'un dünyada bir ilki gerçekleştireceğini söyledi.

Başkan Bukele, "Bitcoin 2021" konferansına yolladığı video mesajda, yasa tasarısıyla yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkeye para göndermesinde büyük kolaylık sağlanacağını ifade etti.

"YÜZDE 1 ARTMASI GSMH'Yİ YÜZDE 25 ARTIRIR"

Yeni iş kollarının doğmasının önünün açılacağını söyleyen Bukele, şu an piyasadaki Bitcoin'in değerinin 680 milyar dolar olduğunu, bu paranın yalnızca yüzde 1'i bile El salvador'a yatırım olarak gelse, bunun ülkenin Gayri Safi Milli Hasılası'nı yüzde 25 artıracağını kaydetti.

El Salvador’da işlerin nasıl yürüyeceği ve ülkenin istikrarsız ekonomisine Bitcoin'in çare olup olmayacağı bilinmiyor.