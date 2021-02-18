Eldeki damarlardan kimlik belirleyen sistem

Avustralyalı araştırmacılar, kişinin elindeki damarları analiz ederek kimlik tespiti yapabilen bir sistem geliştirdi.

Son yıllarda teknolojinin oldukça ilerlemesiyle parmak izi taraması, göz taraması ve yüz tanıma sistemi gibi çeşitli kimlik tespiti teknolojileri geliştirildi. Ancak Avustralyalı araştırmacılar, bu teknolojileri tamamen rafa kaldıracak yeni bir sistem geliştirdi.

Araştırmacılar, geliştirdiği yeni yapay zekalı sistemle bir kişinin elindeki damarları kontrol ederek kimliğinin belirlenebileceğini söyledi. Üstelik bu teknolojinin; parmak izi, yüz veya iris taramasından daha güvenli olduğu belirtildi.





KOPYALANAMIYOR

Avustralya'daki Yeni Güney Galler Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü'nde araştırmacı Syed Shah, parmak izinin bir kişinin dokunduğu yüzeyden alınıp sahte bir iz oluşturulabildiğini söyledi.

Damar taramanın daha güvenli olduğunu söyleyen Shah, "Damar desenleri cildin altında yer alıyor. Bu yüzden parmak izlerinden farkı, herhangi bir iz bırakmıyor. Yüz fotoğraflarından farkı, sosyal medyada bulunmaması. Ve irislerin aksine gizlice elde edilemiyor. Bu yüzden damar temelli bir kimlik belirleme sisteminin kandırılması çok zor." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 99 DOĞRULUKLA ÇALIŞTI

Araştırmada, derinlik kamerası kullanılarak 35 katılımcıdan ellerin yumruk yapılarak damarların belirginleştirildiği 17 bin 500 görüntü alındı.

Araştırmacılar, yapay zeka ile bu damarların ayırt edici özelliklerini tespit etti. Geliştirilen sistem, 35 kişilik grupta bir kişinin kimliğini yüzde 99'dan fazla doğruluk oranıyla belirlemeyi başardı.

Kimlik tespiti için damar kullanma fikrinin yeni olmadığını, ancak şimdiye kadarki girişimlerin genellikle ileri teknolojiler gerektirdiğini belirten Shah, kendilerinin ise piyasada bulunan 3D kameralarla bunu başardığını vurguladı.