Electreon, ABD'de elektrikli araçları şarj eden yol inşa ediyor

Electreon, ABD'de elektrikli araçları şarj eden yol inşa ediyor

İsrailli elektrikli araç şarj teknolojisi sağlayıcısı Electreon, ABD'nin ilk şarjlı yolunu gelecek yıl kullanıma açacak.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında araştırmacılar, elektrikli araçları sürerken şarj etmeyi gerçeğe dönüştürebilecek bir yöntem tanıtmıştı.

İsrailli kablosuz elektrikli araç (EV) şarj teknolojisi sağlayıcısı Electreon tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre, bu teknoloji yakında bir ABD yolunda kullanılacak.

GELECEK YIL HİZMETE AÇILACAK

ABD'de Detroit, Michigan'da bulunacak ülkenin ilk kablosuz şarj yolu, yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğunda olacak ve gelecek yıl faaliyete geçecek.

Electreon; İsveç, İsrail ve İtalya'da benzer yolları daha önce de inşa etmişti. Şirket, ABD'deki yol için Ford ile birlikte çalışıyor.

Electreon iş geliştirme başkan yardımcısı Stefan Tongur, “ABD pazarına girmekten ve ülkenin mobilite ekosistemini daha da geliştirmek için endüstri liderleriyle iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz.

Teknolojimiz, toplu taşıma otobüslerinden dağıtım kamyonetlerine ve lojistik için uzun yol kamyonlarına kadar her türden elektrikli filoları destekleme potansiyeline sahip.” ifadelerini kullandı.

YENİ TEKNOLOJİ NASIL ÇALIŞIYOR

Endüktif şarj olarak adlandırılan yeni teknoloji, elektrikli araçları hareket halinde veya hareketsiz halde şarj edecek. Bu süreç, yolun altına gömülü metal bobinlerden araçların alt kısmında bulunan bazı özel alıcılara bir manyetik frekans aktararak çalışacak.