Electronic Arts (EA), Codemasters şirketini 1.2 milyar dolara satın aldı

Amerikalı video oyun şirketi Electronic Arts (EA), İngiliz Codemasters şirketini 1.2 milyar dolara bünyesine kattı.

Electronic Arts (EA), F1 oyununun da resmi yapımcısı olan Codemasters şirketini 1.2 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Yeni gelen bilgilere göre iki şirket arasındaki anlaşmanın önümüzdeki yılın ilk aylarında tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan oyun dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Take-Two'nun, Codemasters ile yaptığı anlaşma yaklaşık 1 milyar dolara mâl olacaktı. Ancak Electronic Arts'ın devreye girmesiyle bu anlaşma artık geçerli olmayacak.

Codemasters Yönetim Kurulu Başkanı Gerhard Florin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Codemasters Yönetim Kurulu, şirketin Electronic Arts'ın bilgi birikiminden, kaynaklarından ve küresel ölçeğinden hem genel anlamda hem de özellikle yarış sektöründe fayda sağlayacağına inanıyor. Bu birlikteliğin Codemasters için heyecan verici bir gelecek sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Codemasters, 80'lerde kurulan ve ZX Spectrum/Commodore 64 gibi Birleşik Krallık'ta popüler olan sistemler için oyunlar üreten en eski İngiliz şirketlerinden bir tanesi.

Son yıllarda geliştirdiği yarış oyunlarıyla olukça ses getiren şirket, Formula 1'e ek olarak WRC, DiRT, DiRT Rally, Grid ve Project Cars gibi popüler oyunları bünyesinde barındırıyor.

EA CEO'su Andrew Wilson, yaptığı açıklamada, "Codemasters ve Electronic Arts'ı, şaşırtıcı ve yenilikçi yeni yarış oyunları yaratmak için bir araya getirmenin son derece cazip bir fırsat olduğuna inanıyoruz.

Sektörümüz büyüyor, yarış kategorisi büyüyor ve birlikte yeni bir yarış eğlencesi çağına liderlik etmek için yerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.