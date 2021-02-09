Electronic Arts, Glu Mobile şirketini 2,4 milyar dolara satın alacak

Electronic Arts, Glu Mobile şirketini 2,4 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında F1 oyununun da resmi yapımcısı olan Codemasters şirketini 1,2 milyar dolara satın alan Electronic Arts (EA), rekor bir satın almaya daha imza atmak üzere.

Electronic Arts, mobil oyun platformuna "Design Home", "Covet Fashion" ve "MLB Tap Sports Beyzbol" gibi oyunların eklenmesiyle yeni bir anlaşma daha yaparak, Glu Mobile şirketini 2,4 milyar dolara satın alacak.

30 HAZİRAN'A KADAR TAMAMLANACAK

EA, Glu Mobile için hisse başına 12,50 dolar nakit önerdi. Bu, Glu Mobile şirketinin pazartesi günkü borsa fiyatının yüzde 33 üzerinde. Satın alma sürecinin 30 Haziran'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Araştırma şirketi NPD'ye göre, ABD'deki video oyunu satışları geçen yıl 56,9 milyar dolara ulaşmıştı.



