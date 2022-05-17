Elektrik faturaları kabaracak: NVIDIA RTX 4090 temmuzda geliyor

NVIDIA'nın merakla beklenen Ada Lovelace mimarisine sahip en üst modeli RTX 4090'ın temmuz ayında piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.

Son zamanlarda kripto para madencilerinin yoğun bir şekilde kullandığı ekran kartları, piyasayı oldukça olumsuz etkiliyor ve tedarik sorunları yaşanıyor.

Özellikle NVIDIA grafik kartlarına olan yoğun talep, fiyatları da her geçen gün yukarıya çekiyor. Her ne kadar oyuncular bu durumdan memnun olmasa da NVIDIA satışlardan gayet mutlu.

RTX 4090 temmuzda geliyor

NVIDIA tarafından önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen RTX 4000 serisinden yeni sızıntılar geldi. Gelen bilgilere göre yeni oyun canavarı, temmuz ayında piyasaya sürülecek.

RTX 4090’ın 600W TDP değerine sahip olacağı doğrulandı. 600W değerindeki güç tüketimi, özellikle ülkemizde elektrikli faturalarını bir hayli artırabilir.

Büyük bir performans artışının yanı sıra yükselen bir güç tüketimi değeri ile gelmesi beklenen Ada Lovelace mimarisi, TSMC’nin 5 nm mimarisi ile üretilecek.

Öte yandan, serideki kartların güç tüketiminin 850W değerine kadar çıkması bekleniyor.

Sapphire RX 6900XT TOXIC Liquid gibi AMD tabanlı kartlar, maksimum 400W güç tüketiyor ve halihazırda bir sıvı soğutma ile birlikte geliyor.

Belki de NVIDIA, amiral gemisi modelleri için sıvı soğutmayı da birlikte sunarak yeni nesil ekran kartlarını ısınma probleminden kurtaracak. Ancak AMD'nin, özellikle üst seviye ekran kartları için bunu yıllardır yaptığını tekrar hatırlatalım.