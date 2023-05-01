Elektrikli araçlar, günde 5 milyon varil petrol ihtiyacını ortadan kaldıracak

Elektrikli otomobillerin küresel satışları, bu yıl bir başka rekora daha ulaşarak, toplam otomobil pazarındaki paylarını beşte bire yaklaştıracak ve otomobil endüstrisi, başta petrol olmak üzere enerji sektörü üzerinde etkileri olan büyük bir dönüşüme öncülük edecek.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yıllık Küresel Elektrikli Araç Görünümü raporuna göre, 2022'de dünya çapında 10 milyondan fazla elektrikli otomobil satıldı.
2023 yılında ise satışların yüzde 35 daha artarak 14 milyona ulaşması bekleniyor.
Bu patlayıcı büyüme, elektrikli otomobillerin toplam otomobil pazarındaki payını 2020'de yaklaşık yüzde 4'ten, bu yıl yüzde 18'e çıkaracak.
Petrol talebi düşecek
IEA Yetkili Müdürü Fatih Birol, elektrikli araçların küresel petrol talebi üzerinde önemli etkileri olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
Elektrikli araçlar, hızla ortaya çıkan yeni küresel enerji ekonomisindeki itici güçlerden biri ve dünya çapında otomobil imalat sanayisinde tarihi bir dönüşümü beraberinde getiriyorlar.
Tanık olduğumuz trendlerin küresel petrol talebi üzerinde önemli etkileri var. İçten yanmalı motorlar yüzyılı aşkın bir süredir rakipsiz hale geldi, ancak elektrikli araçlar mevcut durumu değiştiriyor.
2030 yılına kadar günde en az 5 milyon varil petrol ihtiyacını ortadan kaldıracaklar. Arabalar sadece ilk dalga: elektrikli otobüsler ve kamyonlar yakında gelecek.