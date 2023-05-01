Elektrikli araçlar, günde 5 milyon varil petrol ihtiyacını ortadan kaldıracak Küresel otomobil endüstrisi, enerji sektörü üzerindeki etkileriyle büyük bir değişim geçiriyor. Paylaşılan rapora göre, elektrikli araçlar 2030 yılında günde 5 milyon varil petrol ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

ensonhaber.com

Elektrikli otomobillerin küresel satışları, bu yıl bir başka rekora daha ulaşarak, toplam otomobil pazarındaki paylarını beşte bire yaklaştıracak ve otomobil endüstrisi, başta petrol olmak üzere enerji sektörü üzerinde etkileri olan büyük bir dönüşüme öncülük edecek.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yıllık Küresel Elektrikli Araç Görünümü raporuna göre, 2022'de dünya çapında 10 milyondan fazla elektrikli otomobil satıldı.

2023 yılında ise satışların yüzde 35 daha artarak 14 milyona ulaşması bekleniyor.

Bu patlayıcı büyüme, elektrikli otomobillerin toplam otomobil pazarındaki payını 2020'de yaklaşık yüzde 4'ten, bu yıl yüzde 18'e çıkaracak.

Petrol talebi düşecek

IEA Yetkili Müdürü Fatih Birol, elektrikli araçların küresel petrol talebi üzerinde önemli etkileri olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: