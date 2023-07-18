Elektrikli araçların yeni görevi: Kesinti sırasında evlere güç vermek Bazı enerji uzmanları, pille çalışan araçların, elektrik şebekelerini zorlamak yerine ışıkları açık tutmaya ve desteklemeye giderek daha fazla yardımcı olacağını söylüyor.

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Gelişen teknolojiyle birlikte elektrikli araçlar, sadece sıfır emisyonlu bir ulaşım çözümü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda evlere de güç verme potansiyeline sahip oluyor.

Bu yenilikçi konsept, elektrikli araçların enerji depolama sistemleri olarak kullanılabileceği anlamına geliyor. Artık elektrikli araç sahipleri, araçlarının bataryalarındaki enerjiyi evlerinde veya elektrik şebekesinde kullanabiliyorlar.

Bu sistem sayesinde, elektrikli araç sahipleri evlerine döndüklerinde araçlarını şarj etmekle kalmayıp aynı zamanda evlerine elektrik sağlamak için araç bataryalarındaki enerjiyi kullanabiliyorlar.

Bu sistem, aynı zamanda enerji talebinin yoğun olduğu saatlerde de büyük bir fayda sağlıyor. Elektrik şebekesindeki enerji talebinin pik yaptığı zamanlarda, elektrikli araçlar bataryalarındaki enerjiyi geri vererek şebekeye destek olabiliyor.

Bu, elektrik kesintilerini önlemeye yardımcı olurken, enerji verimliliğini artırarak enerji maliyetlerini düşürebilir.

Bazı bölgelerde hayat kurtarıyor

Mart ayı başlarında, kuvvetli rüzgarlar ABD'de Nashville bölgesindeki ağaçları ve elektrik hatlarını devirerek binlerce evi elektriksiz bıraktı. Ancak şehrin yaklaşık 32 kilometre dışında bir elektrikli kamyonet, John ve Rachelle Reigard'ın evlerine ışıklarını açık tutarak enerji verdi.

Bir yıldan uzun bir süre önce bir Ford F-150 Lightning kamyoneti satın alan Reigard, "Çevremizdeki tüm evler boş. Pek çok insan şu soruyu soruyor: 'Senin nasıl elektriğin var?" dedi.

Otomobil ve enerji şirketleri, insanların ve işletmelerin elektrikli otomobillerdeki enerjiyi sürüşten daha fazla kullanmak için kullanmalarını kolaylaştırdığından, enerji ve otomobil uzmanları önümüzdeki yıllarda çok daha fazla insanın aynı şeyi yapmasını bekliyor.

Elektrik şebekeleri; uzun süreli ısı dalgaları, yoğun fırtınalar ve yıkıcı seller dahil olmak üzere iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırı hava koşullarında giderek daha fazla zorlanıyor ve bükülüyo .

Pek çok kişi, genellikle büyük masraflar karşılığında jeneratörler veya ev güneş enerjisi ve pil sistemleri satın alıyor.

Bazı insanlar için elektrikli araçlar birden fazla işleve hizmet edebildikleri için daha iyi bir seçenek.

Bir başka büyük avantaj: Bu yıl satışa çıkması beklenen bir F-150 Lightning veya elektrikli Chevrolet Silverado kamyonetindeki pil, bazen çatı güneş panellerine takılan ev tipi pillerden çok daha fazla enerji depolayabiliyor.

Bir elektrikli kamyonu bir ev güneş enerjisi sistemiyle eşleştirdikten sonra evin ışıkları günlerce, hatta haftalarca açık kalabiliyor.

Şimdilik, birkaç elektrikli araç evlere yedek güç sağlayabiliyor. Ancak baskın elektrikli otomobil şirketi Tesla'daki yöneticiler ve diğer otomobil üreticileri, daha birçok otomobilin bunu yapmasını sağlayacak güncellemeler üzerinde çalıştıklarını söylediler.

Sonuç olarak, elektrikli araçlar yalnızca ulaşım alanında değil, evlere güç verme potansiyeliyle de yenilikçi bir rol üstleniyor.