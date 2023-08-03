Elektrikli çimento üretildi! Binaların temeli dev bataryalara dönüşebilir Massachusetts Institute of Technology'deki (MIT) bilim insanları, elektrik depolayabilen çimento üretti. Bu sayede, binalar artık dev bataryalara dönüşecek.

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Bilim insanları, sürekli olarak yenilenebilir enerjiyi depolamanın daha iyi yollarını arıyorlar ve MIT araştırmacıları, şimdi çimentoyu ve eski bir malzemeyi dev bir süper kapasitöre dönüştürmenin bir yolunu buldular.

Potansiyel olarak, bu elektrikli çimento, bina temellerini ve yolları neredeyse sınırsız aküye dönüştürebilir.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden bir ekip, yeni maddeyi oluşturmak için çimento, su ve karbon siyahını (eksik yanma işlemlerinden oluşturulan ince kömür gibi ince bir malzeme) karıştırdı.

MIT'de bir malzeme bilimcisi olan Admir Masic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Malzeme büyüleyici, çünkü dünyada en çok kullanılan insan yapımı malzemeye, karbon siyahıyla birleştirilmiş çimentoya sahipsiniz. Bunları belirli bir şekilde birleştirdiğinizde iletken bir anokompozit elde edersiniz ve işte o zaman işler gerçekten ilginç hale gelir.

Çimento, kapasitöre dönüşüyor

Karbon karası parçacıkları, su ile reaksiyona giren çimento tarafından emildiğinde kalan boşluklarda bir araya toplanma eğilimi gösterir ve çimentoda tel görevi görebilen dal benzeri şekiller oluşturur.

Bu, iletkenliğe yardımcı olur, yani değiştirilmiş çimento, bir bataryaya benzer şekilde çalışan ancak elektrik enerjisini çok daha hızlı depolayan ve serbest bırakan süper kapasitöre dönüşebilir.

Potasyum klorür gibi standart bir elektrolit malzemesi daha sonra malzemeye eklenerek yüklü parçacıkların ayrılması ve böylece süper kapasitörün enerjiyi depolaması ve serbest bırakması sağlanıyor.

Şimdilik birkaç ampulü yakabiliyor

Şu anda, bu çimento kapasitörler nispeten küçüktür ve birkaç LED ampulü yakmaya yetecek kadar güce sahiptir. Yine de kullanılan malzemeler ucuz ve bol. Bu nedenle, yapılacak çalışmalarla güç miktarı artırılabilir.

Evlerin enerjisini çimento karşılayacak

Araştırmacılar, temeli süper kapasitörlü çimentodan yapılmış bir evin, o eve bir gün yetecek kadar enerji depolayabileceğini ve enerjinin güneş veya rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilebileceğini öne sürüyor. Yeni karışım, elektrikli araçlar geçerken onlara güç sağlamak için yollarda da kullanılabilir.

Öte yandan yeni çimento, özellikle kışın sık sık buz tutan yollarda tuza gerek kalmadan buzu çözmek için de tercih edilebilir.

Bu da güvenlik ve çevresel endişeleri giderirken, onarım ve işletme maliyetlerinde potansiyel olarak milyonlarca dolar tasarruf sağlayabilir.