Elektrikli denizaltı ile su altında parti keyfi yapılabilecek

Özel denizaltılar yapan bir şirket olan U-Boat Worx, elektrikle çalışan yeni denizaltı modelini duyurdu.

Özel denizaltılar yapan bir şirket olan U-Boat Worx, sizi oldukça şaşırtacak yeni bir denizaltı modeli tasarladı.

UWEP (İngilizcede Su Altı Eğlence Platformu'nun kısaltması) olarak adlandırılan yeni denizaltı, yaklaşık 35 metre uzunluğunda, 7.5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde olacak.

Tamamen eğlence amaçlı tasarlanan yeni denizaltı, 120 yolcuyu aynı anda ağırlayabilecek.

Tabanındaki bataryadan güç alıyor

Tabanında yer alan 1,2 megavat saatlik bataryadan güç alan UWEP, tek şarjla 18 saat dayanıyor ve su altında saatte yaklaşık 5 kilometre hıza ulaşabiliyor.

200 metre derine dalabilen denizaltı, aynı zamanda acil durumlarda gereken sistemleri açık tutmak için 96 saat boyunca güç sağlayan yedek bir güç sistemine de sahip.

Denizaltı, yolcularına suyun derinliklerindeki olağanüstü manzaraları göstermek için her biri yaklaşık 4.5 metre çapında olan 14 pencereye sahip.

Özellikle geceleri denizin karanlığında insanların neler görebildiğini merak ediyor olabilirsiniz. Şirket yetkilileri de bunu düşündü ve su altı yüzeyini görebilmek için UWEP'i yeterli ışık sağlayan devasa su altı spot ışıkları ile donattı.

Son olarak, denizaltı su altında olmadığında, insanların biraz temiz hava alabileceği veya güzel bir deniz manzarasının keyfini çıkarabileceği geniş bir salon güvertesine de sahip olacak.

Tüm gemiyi çevreleyen güvenlik korkulukları, insanların orada dinlenmesini güvenli hale getirecek.

UWEP, doğrudan milyarderleri hedef almış gibi görünse de şirket, denizaltılarının çoğunu, turistleri ücretli gezilere götürmek için tropik tatil köyleri gibi yerler ve şirketlere satıyor.



