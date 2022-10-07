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    Elektrikli kamyon Tesla Semi üretimi başladı

    Elon Musk, ilk olarak 2017 yılında duyurulan elektrikli kamyon Tesla Semi modelinin üretimine başladıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 13:36
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    Elektrikli kamyon Tesla Semi üretimi başladı

    Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, 2017 yılında elektrikli yarı kamyon modelini tanıtarak 2 yıl sonra seri üretime geçeceklerini açıklamıştı.

    Tesla'nın otomotiv başkanı ve kamyon programının yöneticisi Jerome Guillen, 2018'de yaptığı açıklamada ise yeni kamyonların 2020 yılında üretileceğini duyurmuştu. Ancak geride bıraktığımız yıl, koronavirüs ve bazı diğer aksaklıklar nedeniyle üretim yapılamadı.

    Tesla Semi üretimi başladı

    Taşımacılıkta çığır açması beklenen elektrikli kamyon Tesla Semi, yollara çıkarılmak adına üretime alındı. Tesla Semi, Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre artık seri olarak üretilecek bir araç konumunda.

    tesla semi

    Elon Musk, elektrikli kamyon Tesla Semi modelinin teslimatlarının bu yıl başlayacağını daha önce açıklamıştı.

    Musk'ın açıklamasına göre teslimatları yapılacak araçlar, Semi'nin uzun menzilli versiyonları olacak. Bu araçların 800 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sunması bekleniyor.

    tesla semi


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