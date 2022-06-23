Elektrikli kamyonet firması ELMS iflas etti

Elektrikli kamyonet üretmek için kurulan ELMS, pazara daha fazla tutunamadı ve iflas bayrağını çekti.

Son yıllarda elektrikli araçlar oldukça popüler hale geldi ve birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor. Ancak yine de işlerin iyi gitmediği bazı üreticiler de var.

Chapter 7 modeli ile ortaya çıkan elektrikli kamyonet firması ELMS, iflas ettiğini duyurdu. Ancak yine de şehir içi teslimat yapan elektrikli kamyonetler, hala en iyi seçenekler arasında gösteriliyor.

Araştırmalar, şehir içinde teslimat yapan elektrikli kamyonetlerin yılda 2 bin dolar, akaryakıt kullanan bir aracın ise 10 bin dolar harcadığını gösteriyor.

Her ne kadar bu büyük fark elektrikli araçları popüler hale getirse de ELMS'nin yaşadığı finansal zorluklar, iflas bayrağını çekmesine neden oldu.

Menzilin düşük olması, araçlara olan ilgiyi azalttı

ELMS'nin yaşadığı finansal zorlukların başlıca nedenlerinden bir tanesi, piyasa sürülen araçların beklenen popülerliğe ulaşamaması.

Örneğin 28 bin dolardan satışa çıkan ELMS Class 1 modeli,176 kilometre menzile sahipti. Daha büyük olan Class 3 modeli ise 200 kilometre menzil sunuyordu.

Menzil değerlerinin rakip araçlara göre oldukça düşük kalması, araçların ilgi görmemesine neden oldu.