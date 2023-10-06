Elektrikli otomobiliniz sizi kaçırabilir mi? İşte gerçek bir örnek Elektrikli otomobiliniz kontrolünüzden çıktıktan sonra kendi kendine gitmeye devam ederek adeta sizi kaçırıyormuş gibi davranabilir mi? Yaşanmış bir olay üzerinden bu soruya yanıt veriyoruz.

ensonhaber.com

Elektrikli otomobiller, çevre dostu ve ekonomik bir alternatif olarak hızla yaygınlaşıyor. Bu otomobillerin yüksek teknolojili ve internete bağlı özellikleri, bazı sorunları da beraberinde getiriyor.

İskoç bir adam, hafta sonu elektrikli aracı kendi kendine gitmeye başladığında kendisini 'kaçırılmış' gibi hissetti.

53 yaşındaki Brian Morrison, işten eve dönerken kullandığı elektrikli MG ZS modeli ile korkunç bir anı yaşadı.

Morrison, trafikte aracın fren pedallarının devre dışı kaldığını ve saatte 48 km hızla kendi kendine ilerlediğini söylüyor.

Hareket etme sorunları olduğu için Morrison arabadan atlayamadı, ancak araba bir polis minibüsüne çarptıktan sonra durdu.

Neyse ki kimse yaralanmadı ancak olay, aynı sorunun diğer otomobil kullanıcılarının başına gelip gelmeyeceği sorularına neden oldu.

Otomobiliniz sizi kaçırabilir mi

York Üniversitesi'nde bilgisayar bilimcisi ve güvenlik öğretim görevlisi olan Profesör Roberto Metere, "Bu, diğer sürücülerin de başına gelebilecek nadir ama potansiyel bir tehlike." dedi.

Soruna neyin sebep olduğunu söylemek zor olsa da uzmanlar, aracın bilgisayar içinde veri aktaran iletişim sistemi olan 'veri yolu' ile ilgili bir sorun olabileceğini, hatta aracın uzaktan bir güvenlik saldırısına maruz kalmış olabileceğini söylüyor.

Sürtünmeli frenleme kullanan geleneksel benzinli otomobillerin aksine, elektrikli araçlar farklı bir sistem kullanıyor.

'Elektrikli otomobiller, otomobilin aküsünü yeniden şarj etmek için otomobilin kinetik enerjisini emerek otomobili yavaşlatan rejeneratif fren sistemine sahiptir; bu önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlayabilir ve aracı daha verimli hale getirebilir.

Anglia Ruskin Üniversitesi'nden otomotiv uzmanı Tom Stacey, her türlü arabanın fren arızası yaşayabileceğini ancak bu durumun nadir olduğunu belirtti.

Yazılım firması Check Point'in Ar-Ge direktörü Miri Ofir, modern arabaların 'tekerlekler üzerindeki bilgisayarlar' gibi olduğunu ve çeşitli yazılım hatalarına sahip olabileceklerini söylüyor.

Günümüzde gelişmiş araçlar, frenleme ve hızlanma gibi kritik işlevleri yöneten otonom sürüş özelliklerine sahiptir. Bu sistemlerden birinde bir arıza meydana gelirse, araç bu arızadan kendi başına kurtulamıyor.

Uzmanlar, otomobillerdeki elektronik sistemlerin 'çok karmaşık' olduğunu ve 'muazzam' testlere rağmen nadir durumlarda arızaların gözden kaçtığını belirtiyor

MG, olayın nedenini araştıracak

MG ZS, Çinli otomotiv üreticisi SAIC Motor tarafından üretilse de İngiliz marka MG'nin bir aracı.

MG Motor Birleşik Krallık, söz konusu olayı doğruladı ve arıza hakkında araştırma başlattıklarını duyurdu.