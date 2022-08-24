İsrail’de AIR şirketi tarafından, bireysel tüketiciler için geliştirilen elektrikli araç AIR ONE, ilk testleri tamamladı.

İsrail’de AIR şirketi tarafından, bireysel tüketiciler için geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracı, geçtiğimiz günlerde düzenleyicilerle birlikte ilk kalkış testini başarıyla gerçekleştirdi.

Şirket, tüketici pazarı için ilk tasarımları tanıttıktan sonra geçtiğimiz sene ekim ayında tamamen elektrikli iki koltuklu bir eVTOL olan AIR ONE adlı araç için ön siparişleri kabul etmeye başladı.

1 saat havada kalabiliyor

İHA'da yer alan habere göre AIR, aracın 1 saatlik uçuş süresi ile saatte 250 kilometreye varan hızda tek bir şarjla 177 kilometre mesafe uçabildiğini belirtiyor.

Ayrıca uçan araç, kolay park için katlanabilir kanatlara ve herhangi bir düz yüzeyden kalkış veya iniş yeteneğine sahip.

Elektrikli uçan araç AIR ONE ilk testi geçti ViDEO

AIR CEO'su ve Kurucu Ortağı Rani Plaut, "Diğer şirketlerle birlikte bu işe öncülük ediyoruz, başka ABD’li şirketler, Çinli şirketler, Alman şirketler de var ama fazla da yok.

Demek istediğim, insanlar üç ya da dört yüz eVTOL şirketi olduğunu söylüyor, uygulamada gerçekten uçan gerçek araçlara sahip 20'den az şirket var.

"Ana engel düzenleme"

Ana engel ve ana zorluk, elbette, düzenleme. Bu araçların sertifikasyonu yeni olduğu için uzun sürüyor. 2-2,5 yıldır bu sürecin içindeyiz ve bitirmemize daha 2 yıl var diyebilirim

İyi haber şu ki, düzenleyiciler bu çözüme çok olumlu bakıyor. Tüm şirketlere çok yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.



