Elektrikli uçan otomobil Xpeng X2, ilk halka açık uçuşunu yaptı

Çinli XPeng, X2 elektrikli uçan otomobilini Dubai semalarına çıkararak ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen üretici olan Tesla, özellikle Model 3 ile oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, sunduğu otonom özelliklerle Tesla'nın en büyük rakipleri arasında gösteriliyor.

Otomobil şirketi Xpeng, hem havada hem de karada gidebilen uçan otomobil prototipini geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

Halka açık uçuş gerçekleştirdi

XPeng'in bir yan kuruluşu olan HT Aero tarafından geliştirilen X2, ilk defa Dubai semalarında halka açık uçuş yaptı.

Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı ViDEO

Yaklaşık 150 kişinin tanık olduğu gösteri uçuşu Dubai'de düzenlenen GITEX Global teknoloji fuarının açılış gününde yapıldı. Uçan araç, Dubai Sivil Havacılık Otoritesinden alınan özel izinle havalandı.

Xpeng X2 neler sunuyor

Sedan form faktöründeki uçan aracın üç kapısı ve iki koltuğu bulunuyor. Katlanabilen rotor sistemine sahip olan araba, bir elektrik motorundan ve kalkış için pervanelerden güç alıyor.

Tamamen otonom bir şekilde çalışan uçan araba, saatte 130 kilometre hızla alçak irtifada uçabiliyor.

Son olarak, havada 30 dakika kadar kalabilen uçan otomobilin satış fiyatı maksimum 157 bin dolar olacak.