Petrol
93.16
0.77%
Euro
18.0544
0.18%
Dolar
18.5898
0.13%
Altın
998.87
0.01%
Borsa
3551
0.93%
Bitcoin
357.727
-0.41%
BTXN Coin
8.67
7.30%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Elektrikli uçan otomobil Xpeng X2, ilk halka açık uçuşunu yaptı

    Çinli XPeng, X2 elektrikli uçan otomobilini Dubai semalarına çıkararak ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elektrikli uçan otomobil Xpeng X2, ilk halka açık uçuşunu yaptı

    Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen üretici olan Tesla, özellikle Model 3 ile oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

    Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, sunduğu otonom özelliklerle Tesla'nın en büyük rakipleri arasında gösteriliyor.

    Otomobil şirketi Xpeng, hem havada hem de karada gidebilen uçan otomobil prototipini geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

    Halka açık uçuş gerçekleştirdi

    XPeng'in bir yan kuruluşu olan HT Aero tarafından geliştirilen X2, ilk defa Dubai semalarında halka açık uçuş yaptı.

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı ViDEO

    xpeng

    Yaklaşık 150 kişinin tanık olduğu gösteri uçuşu Dubai'de düzenlenen GITEX Global teknoloji fuarının açılış gününde yapıldı. Uçan araç, Dubai Sivil Havacılık Otoritesinden alınan özel izinle havalandı.

    Xpeng X2 neler sunuyor

    Sedan form faktöründeki uçan aracın üç kapısı ve iki koltuğu bulunuyor. Katlanabilen rotor sistemine sahip olan araba, bir elektrik motorundan ve kalkış için pervanelerden güç alıyor.

    Tamamen otonom bir şekilde çalışan uçan araba, saatte 130 kilometre hızla alçak irtifada uçabiliyor.

    Son olarak, havada 30 dakika kadar kalabilen uçan otomobilin satış fiyatı maksimum 157 bin dolar olacak.

    xpeng x2

    xpeng x2


    Mükemmel Eşleşme final mi yapıyor? Sevilen diziden üzen haber! Mükemmel Eşleşme ne zaman final yapacak?
    Medya

    Mükemmel Eşleşme final mi yapıyor? Sevilen diziden üzen haber! Mükemmel Eşleşme ne zaman final yapacak?

    Pençe Kilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    3. Sayfa

    Pençe Kilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir