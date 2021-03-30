Elektronik ve mobil imza sayısı 5.5 milyona yaklaştı

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde e-imza sayısı 4 milyon 710 bini, mobil imza sayısı ise 687 bini geride bıraktı.

Elektronik imza ya da sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik verilere deniyor.

E-imza olarak da bilinen bu sistem, elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir. Mobil imza ise elektronik imzadan farklı olarak mobil GSM hattına tanımlanıyor.

ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA SAYISI 5.5 MİLYONA DAYANDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu yayınlandı.

Buna göre, üretilen e-imza sayısı 4 milyon 710 bin 319’a yükseldi. Mobil imza sayısı ise 687 bin 99’a ulaştı. Geçen yılın sonu itibarıyla 5 milyon 397 bin 418 elektronik sertifika oluşturuldu.

NERELERDE KULLANILIYOR

Özel şirket ve kamu kurumlarının birçoğunda uygulanmaya başlanan mobil ve elektronik imza sayesinde, elektronik ortamda gerçekleşen dilekçe ve yazışmalarda ıslak imza dönemi sona erdi.

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik imza, ıslak imza ile eşdeğer olarak bilgisayarla yapılan işlemlerde kullanılıyor.

Elektronik imzanın atılabilmesi için kişiye ait bir Nitelikli Elektronik Sertifika'nın olması gerekiyor.

Elektronik imzanın, mobil imza yetkisi verilen GSM operatörlerinin SIM kartlarına yüklenmesi olarak tanımlanan mobil imza ise herhangi bir işlemin onaylanması için istenilen ıslak imza yerine geçiyor.