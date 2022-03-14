Elon Muk, 7 evini toplam 128 milyon dolara sattı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Kaliforniya'da sahip olduğu yedi evini toplamda 128 milyon dolara sattı. Musk, daha önce yaptığı açıklamada ev sahibi olmak istemediğini söylemişti.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, maddi varlıklarının çok fazla dikkat dağıttığını ve esas olarak Mars'a gitmek ve "Dünya için sürdürülebilir enerji üzerinde çalışmak" gibi daha yüksek hedefleri olduğunu söylemişti.

Mayıs 2020'de tüm emlak portföyünü elden çıkaracağını söyleyen Elon Musk, geçtiğimiz aylarda son evini de sattığını duyurmuştu.

7 EVİNİ 128 MİLYON DOLARA SATTI

Tesla ve SpaceX’in CEO’su, Los Angeles’ın en seçkin mahallelerinden biri olan Bel Air’deki evleri de içeren toplam 7 evini 128 milyon dolara sattı ve 25 milyon dolar kâr elde etti.

Teknoloji şirketi işleten Kirill Evstratov, Musk’ın Kuzey Kaliforniya’daki Hillsborough’daki mülkünü 30 milyon dolara satın aldı.

Çinli bir milyarder ve bir mobil oyun şirketinin kurucusu olan William Ding de Bel Air’deki bir malikâne için 29 milyon dolar ödedi.

Elon Musk, SpaceX’in roket fırlatma sahasına yakın Teksas’taki Boca Chica kasabasını işaret etmiş ve oradaki 50 bin dolarlık evde yaşayacağını söylemişti.