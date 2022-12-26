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    Elon Musk, 2 yıl boyunca Tesla hissesi satmayacak

    Tesla CEO'su Elon Musk yaklaşık iki yıl boyunca daha fazla Tesla hissesi satmayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 09:09
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    Elon Musk, 2 yıl boyunca Tesla hissesi satmayacak

    Geçtiğimiz haftalarda 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Elon Musk, Tesla hisselerini satmaya devam ediyor.

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk, geçen haftalarda 3.58 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı.

    Ünlü milyarder, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8.5 milyar dolar, ağustos ayında 6.9 milyar dolar ve kasım ayında 3.95 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı.

    Toplam satış 23 milyar dolara dayandı

    AA'nın haberine göre Elon Musk, son satışla birlikte, toplamda 22.93 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmiş oldu.

    Elon Musk: Daha fazla satmayacağım

    Tesla CEO'su Elon Musk yaklaşık iki yıl boyunca daha fazla Tesla hissesi satmayacağını söyledi.

    Musk’un açıklamaları, elektrikli arabalara olan talebin yumuşamasıyla ilgili endişelerin artmasının ardından geldi.

    Ünlü milyarder, daha önce Tesla hisselerini satmama sözü vermiş ve ardından bu sözünü tutmamıştı.

    Elon Musk, 2 yıl boyunca Tesla hissesi satmayacak #1


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